ジェネラック＜GNRC＞ 195.33（-0.92 -0.47%）



アナリストが発電機のジェネラック＜GNRC＞の投資判断を「中立」に引き上げ、目標株価も従来の１５０ドルから２００ドルに引き上げた。不振だったクリーンテクノロジー投資からの戦略的転換は利益改善に繋がると述べている。



また、「データセンター市場での長期的な事業展開は、既存競合の強固な地位を踏まえると不透明ではあるが、現在の受注残は一定の見通しを提供し、このテーマが投資家心理を支えている」とも指摘した。



ただ、株価は上昇して始まったものの、下げに転じている。



【企業概要】

幅広いエネルギー技術製品とソリューションを設計・製造・販売する。定置式・可搬式・移動式の発電機や、住宅用ソーラー+ストレージアプリケーション向けエネルギー貯蔵システム、商業・産業市場向け定置式・移動式エネルギー貯蔵システム、エネルギー監視・管理装置とソリューション、動力機器等を取り扱う。



