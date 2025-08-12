【「はじめの一歩」144巻】 8月12日 発売 価格：594円

講談社は、マンガ「はじめの一歩」の144巻を8月12日に発売する。価格は594円。

本作は森川ジョージ氏が「週刊少年マガジン」で連載しているボクシングマンガ。発行部数は全世界累計1億部を突破している。

144巻では、リカルドとのタイトルマッチを控えた千堂に重大事が発生。その一方で2週間早く大阪入りしたリカルドは、スパーリングパートナーにとある人物を指名する。

世界戦後、予断を許さぬ間柴の容態は、久美と一歩の距離を離していく。一方、リカルドとのタイトルマッチを控えた千堂に起きた重大事……。憂懼を抱え、千堂はチャンピオンにどう挑むのか。片や、気候に慣れるため２週間早く大阪入りしたリカルドがスパーリングパートナーに指名したのは!? リカルドvs.千堂。タイトルマッチは２週間前から始まっていた！

