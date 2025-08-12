【「灰仭巫覡」5巻】 8月12日 発売 価格：594円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「灰仭巫覡」の5巻を8月12日に発売する。価格は594円。

本作は「天上天下」や「エア・ギア」、「化物語」などで知られる大暮維人氏の最新作。「週刊少年マガジン」で連載されている。

5巻では“火ノ粉”の群れに手を焼く英国軍が、戦況を打開するために「親降ろし」を実施。仭とガオが渾身の柴荒神神楽を舞い、“火ノ神”が依り代に降臨する。

なお対象書店にて、1巻～5巻の単行本を購入するとイラストカードを入手できるキャンペーンも実施される。

【「灰仭巫覡」5巻あらすじ】

ワタツミ様のご利益でアオハルがもう止まらない。

日毎に数を増しながら飛来する“火ノ粉”の群れに手を焼く英国軍。この防戦一方の戦況を打開する一手、それは「親降ろし」だった。焦眉の急に渾身の柴荒神神楽を舞う仭とガオ。その甲斐あって“火ノ神”は仭を依り代に降臨し――。かくして、火祭りは盛大に終焉を迎え、少年少女は禊の遠泳で青春を満喫。すべては平穏に収まるかと思われたが……。

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

