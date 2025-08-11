ANNA SUIコラボのアフヌン、表参道で開催 蝶や黒猫モチーフのロマンティックなメニュー提供
【女子旅プレス＝2025/08/11】ザ ストリングス 表参道では、ニューヨーク発ファッションブランド・ANNA SUI（アナ スイ）との初のコラボレーションによる「ファンタジー＆ローズ アフタヌーンティー with ANNA SUI」を、2025年9月18日（木）〜11月18日（火）の期間限定で開催する。
【写真】ティファニー、日本初「ブルー ボックス カフェ」銀座に誕生
今回のコラボレーションでは、ANNA SUIを象徴するファンタジーでロマンティックな唯一無二の世界観を、秋の旬食材を用いてザ ストリングス 表参道ならではのスタイルで表現した特別なアフタヌーンティーを提供。
アフタヌーンティーは、ANNA SUIのブランドのシグネチャーカラーであるパープルと、ブラックやレッドのアクセントカラーを取り入れ、ローズや蝶、黒猫のTITI（ティティ）といったアイコニックなモチーフと、紫芋や葡萄など秋の食材と掛け合わせた7種のスイーツと3種のセイボリーが、ファンタジーかつロマンティックにスタンドを彩る。
また、ANNA SUIらしいエッセンスを纏う、ローズとパープルをイメージしたスペシャルドリンク2種や、ANNA SUIの世界観を一皿に詰め込んで表現したファッショナブルなパフェも登場する。
さらにアフタヌーンティーには、コラボレーションオリジナルのランチョンマットやコースター、メニュー表といったオリジナルグッズを用意。
期間中は、会場となる1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」のテラス席を特別仕様にデコレーション。ANNA SUIのブランドロゴのアートやクッション、頭上で舞う蝶のモチーフをイメージした華やかな装飾が彩る。
加えて、テラス6席限定のスペシャルデコレーションシートでは、コラボレーション限定のローズストライプデザインの傘と、黒猫のぬいぐるみを貸し出しし、よりフォトジェニックな空間で飲食や写真撮影も楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2025年9月18日（木）〜11月18日（火）
場所：Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）／ザ ストリングス 表参道 1F
時間：11:30〜22:00（L.O. 21:00）※アフタヌーンティー 11:30〜20:00（L.O. 18:00）
電話：03-5778-4566
【Not Sponsored 記事】
【写真】ティファニー、日本初「ブルー ボックス カフェ」銀座に誕生
◆ANNA SUIのロマンティックな世界観を纏うアフタヌーンティー
今回のコラボレーションでは、ANNA SUIを象徴するファンタジーでロマンティックな唯一無二の世界観を、秋の旬食材を用いてザ ストリングス 表参道ならではのスタイルで表現した特別なアフタヌーンティーを提供。
また、ANNA SUIらしいエッセンスを纏う、ローズとパープルをイメージしたスペシャルドリンク2種や、ANNA SUIの世界観を一皿に詰め込んで表現したファッショナブルなパフェも登場する。
さらにアフタヌーンティーには、コラボレーションオリジナルのランチョンマットやコースター、メニュー表といったオリジナルグッズを用意。
期間中は、会場となる1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」のテラス席を特別仕様にデコレーション。ANNA SUIのブランドロゴのアートやクッション、頭上で舞う蝶のモチーフをイメージした華やかな装飾が彩る。
加えて、テラス6席限定のスペシャルデコレーションシートでは、コラボレーション限定のローズストライプデザインの傘と、黒猫のぬいぐるみを貸し出しし、よりフォトジェニックな空間で飲食や写真撮影も楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ 『ファンタジー&ローズ アフタヌーンティー with ANNA SUI』 概要
期間：2025年9月18日（木）〜11月18日（火）
場所：Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）／ザ ストリングス 表参道 1F
時間：11:30〜22:00（L.O. 21:00）※アフタヌーンティー 11:30〜20:00（L.O. 18:00）
電話：03-5778-4566
【Not Sponsored 記事】