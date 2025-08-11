ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の王楚欽、張本智和に敗れ準優勝 WTTチャンピオンズ横浜 中国の王楚欽、張本智和に敗れ準優勝 WTTチャンピオンズ横浜 中国の王楚欽、張本智和に敗れ準優勝 WTTチャンピオンズ横浜 2025年8月11日 23時34分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １１日、表彰式に臨む張本智和（左）と王楚欽。（横浜＝新華社記者／賈浩成） 【新華社横浜8月11日】卓球のワールドテーブルテニス（WTT）チャンピオンズ横浜大会は11日、男子シングルス決勝が行われ、中国の王楚欽（おう・そきん）が張本智和に2-4で敗れ、準優勝となった。 １１日、男子シングルス決勝で得点を喜ぶ張本智和。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、表彰式に臨む張本智和。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝で失点を喫した王楚欽。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝を終え、張本智和（右）と握手を交わす中国の王皓（おう・こう）監督。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝に臨む王楚欽（奥）。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝でリターンする王楚欽。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝でリターンする王楚欽。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝でリターンする王楚欽。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、試合の合間に王皓（おう・こう）監督（左）と言葉を交わす王楚欽。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝でリターンする張本智和。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝でリターンする王楚欽（奥）。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝を終え、優勝を喜ぶ張本智和（手前）。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝を終えた張本智和（左）と王楚欽。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝でリターンする張本智和。（横浜＝新華社記者／賈浩成） １１日、男子シングルス決勝で失点を喫した王楚欽。（横浜＝新華社記者／賈浩成） リンクをコピーする みんなの感想は？