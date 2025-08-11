中国の超伝導量子コンピューター「本源悟空」、量子エッジ符号化の実機検証に成功

中国中部の安徽省合肥市に拠点を置く同省量子計算工程研究センターによると、本源量子が中国科学技術大学、合肥総合性国家科学センター人工智能研究院と共同で、量子エッジ符号化技術に基づく薬物分子の性質に対する予測という、中国の第3世代超伝導量子コンピューターの「本源悟空」における実機応用検証に成功しました。同技術は分子の性質の予測および薬物の研究開発に斬新なルートを切り開くものです。

「本源悟空」は本源量子が主管する超伝導量子コンピューターで、自主開発による72量子ビットの超伝導量子チップ「悟空芯」を搭載しています。「本源悟空」は現時点における先進的な、プログラミング可能かつ外部に使用を開放している超伝導量子コンピューターであり、これまでに米国、日本、カナダなど世界各地から3000万回以上のアクセス数を記録しました。

紹介によると、薬物の研究開発において、分子の性質を正確に予測することは薬物の候補を迅速に選別するための鍵です。今回の研究において、研究チームは自ら設計した革新的な量子埋め込み型グラフニューラルネットワークアーキテクチャーに、量子エッジ符号化技術と量子ノード埋め込みモードを世界で初めて融合させ、量子レベルで原子と化学結合を同時に処理することを実現し、分子のふるまいについての予測精度を大幅に向上させ、創薬の効率を大幅に向上させたとのことです。（提供/CRI）