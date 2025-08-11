◆西武5×―4楽天（11日、ベルーナドーム）

執念でたぐり寄せた逆転勝利だ。同点の延長10回2死満塁。外崎修汰が鈴木翔天の初球148キロ直球を迷わず強振し、打球を左前へと運んだ。

自身にとって昨年5月4日のソフトバンク戦以来3度目のサヨナラ打。富士大の後輩から放った殊勲打に「昨日も（鈴木）翔天の打席に立っていたのでイメージはできていた。甘い球が来たら思い切り振ってやろうと思っていた」と満面の笑みで振り返った。

外崎は2点を追う5回、J・D・デービスの2号ソロの直後に4号ソロを放って一時同点とした。2点を追う9回にも1死一、二塁から左前打を放ち、同点劇をお膳立て。最近は打撃の状態が上がらず、スタメンの機会も減りつつあったが「練習の時に自分の中での感覚をいろいろと考えて試し、良い感じのものが出てきた」と手応えをつかんだ。





5回無死、左越えにソロ本塁打を放ち出迎えを受ける西武・外崎（撮影・冨永豊）

西口文也監督も「試合に出ていない時も、しっかりと練習で振り込んでいる。そういう日ごろの地道な努力、練習の成果が出てきているんだと思う」とたたえた。

6月17〜19日のDeNAとの3連戦以来、13カードぶりの勝ち越し、今季6度目のサヨナラ勝利となった。「ずるずる（勝てない状態が続いて）いってしまっていた中で『なんとかしたい』という気持ちをチーム全員が持ちながらやっている」と外崎。「今日の勝利は良いきっかけになると思う。より価値のある1勝にするためにも、これからが大事」と逆転でのAクラス入りへ燃えている。（上岡真里江）