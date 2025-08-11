東京Ｖの城福浩監督が１１日、天皇杯４回戦の名古屋戦（１３日・味スタ）に向けて決意を示した。

９日の横浜ＦＭ戦（１〇０）から中３日で迎える一戦にして、天皇杯から中２日で敵地での京都戦（１６日・サンガＳ）が控える厳しい日程。新戦力のＦＷ寺沼星文（しもん）、ＤＦ井上竜太、２７年からの加入が内定し、特別指定選手で登録されている日大のＦＷ平尾勇人も規定で出場できないこともあり、一発勝負の名古屋戦のメンバー選定から難しくなるが、指揮官は「中２日でやるという中でギリギリの判断をしたい。誰をどこまで引っ張るか、９０分間やりきらせる選手、途中交代でゲームチェンジャーになる選手、ここは本当にスタッフとよく話し合って、ゲーム状況を見ながら起用していかないと。我々の死力を尽くして、天皇杯と週末のゲームを両方いい結果で終わらせられるようにしたい」と決意を示した。

今季名古屋とのリーグ戦は今季１勝１分けで勝ち越しているが、過密日程を戦う上での選手層の厚さは名古屋に分がある。それでも「相手の経験値、ネームバリューは関係なく、自分たちにフォーカスして、我々のテンポで。９０分やれる選手が６０分でガス欠になるくらいの試合をやらないとおそらく対等に出来ない。我々も次のラウンドに行くという強い意志を持ってやりたいですし、これをきっかけに、このチームの立ち位置を変える選手が一人でも二人でも出て欲しい」と話した。