先ほどからドル高がさらに強まっており、ドル円は１４８円台に一時乗せている。特段のドル買い材料は見当たらないが、明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を前にポジション調整が出ている模様。



明日の７月分の米ＣＰＩはコア指数で前月比０．３％、前年比３．０％が見込まれており、６月分に引き続き関税の影響から、前回よりも高めの数字が予想されている。予想を上回る内容だった場合、今月の米雇用統計を受けて再度高まったＦＲＢの早期利下げ期待に何らかの変化が出るリスクを警戒している可能性もありそうだ。



ただ、ドル円については１４８円台に入ると戻り待ちの売りも活発に出る模様。



USD/JPY 147.96 EUR/JPY 171.75

GBP/JPY 198.46 AUD/JPY 96.32



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト