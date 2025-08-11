ボートレース浜名湖のプレミアムＧ機崑茖械慌鵐譽妊ースチャンピオン」（優勝賞金１３００万円）は１１日、優勝戦が行われた。５メートルの向かい風が吹き、安定板装着で行われた決戦は、イン先マイに成功した鎌倉涼（３６＝大阪）が、逆転を狙って２番手から迫り来る遠藤エミを振り切って先頭でゴール。通算２２回目の優勝は、うれしいＧ欺蕋屬箸覆辰拭

平山智加は予選トップ通過を果たしながら、スタートで後手に回った準優で悔しい２着。その汚名返上へ、平山はカドからコンマ０７の好スタートを決めたが、松尾夏海に先に握られて差しに切り替えるしかない。攻めた松尾も外に流れ、１号艇・鎌倉がイン先マイから後続を引き離しにかかる。

ところが、２Ｍで平山との２着争いにケリをつけた遠藤がうなりをあげて猛追。犒笋△蕕亠嫖将瓩罰倉に迫る。機歴平凡な鎌倉の２６号機に対し、遠藤の１３号機は折り紙つきの好素性機。現役最強女子がエンジンを仕上げた時の迫力はとんでもなかった。

ワンミスで栄冠の行方が変わる緊迫した道中戦となったが、約１０年ぶりのＧ詰ゾ＼錣箸呂い─鎌倉とて猩咾乏个┐△雖瓩料手。最後まで遠藤の逆転を許さなかった。

「エンジンのパーセント（２連率２８％）を考えれば十分な仕上がりだったけど、エミちゃんがすごかったので、３周が早く終わらないかな」と道中はドキドキだったが「風向きと強さが気になった。絶対にフライングは切れないので…。（準優の）コンマ０１を反省しながら」とコンマ１４のスタートは会心だった。

Ｇ詰ソ个ら遠ざかった１０年間に結婚、出産を経験し「仕事と育児の両立はすごく大変だと実感しています。でも、子供が一番応援してくれるので…。大会前に子供が折り紙でお守りを作ってくれて、それが効果絶大でしたね（笑い）」とプロペラのゲージを持たせてくれた夫・深谷知博や家族に笑顔で感謝した。

暮れの大一番・大村クイーンズクライマックスへ――。「そこに向けてリズムを上げたい」と涼やかに決意を述べた。