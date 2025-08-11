◆フィギュアスケート サマーカップ 第３日（１１日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

シニア男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２０４・７８点をたたき出し、合計２８９・７２点で優勝した。２位の山本草太（ＭＩＸＩ）とは約５８点差と、２０２２年北京五輪銀メダルの実力を存分に発揮した。「フリーの方が自信があった。練習通りできたというのが率直な感想」と圧巻の演技を振り返った。

オペラの名曲「トゥーランドット」に乗せ、冒頭から４回転サルコウを決めた。出来栄え点（ＧＯＥ）は３・５６点と高い加点。続く４回転―３回転の連続トウループでもＧＯＥで３・４８点を獲得。後半には０６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんの代名詞である「イナバウアー」を披露し、会場からは大きな拍手が送られた。

今後に向けてはＳＰの演技構成変更を示唆。次戦はチャレンジャーシリーズ、ロンバルディア杯（イタリア）を予定し、ＳＰでの４回転フリップ挑戦も視野に入れる。父・正和さんに「今のお前なら、サルコウでも１１０点近いくらいのパフォーマンスができる」と背中を押され、練習でも積極的に取り入れているという。

今季２戦目で圧巻の演技を披露したが、「自分の自信を持てる構成でやらなければいけない。もっと努力していきたい。「スタートラインにやっと立てた。次は３００点以上を。そこの域に達するには血のにじむような努力をしないと」と厳しく語った。目標は来年２月のミラノ・コルティナ五輪で金メダル獲得。鍵山の挑戦はまだ続いていく。