◇卓球WTTチャンピオンズ最終日（2025年8月11日 横浜BUNTAI）

男子シングルス決勝が行われ、世界ランキング4位の張本智和（22＝トヨタ自動車）が優勝を果たした。同2位で今年の世界選手権王者の王楚欽（25＝中国）を4―2（11―9、11―5、11―8、9―11、11―13、11―4）で撃破。WTTチャンピオンズでは2022年7月にハンガリー・ブダペストで行われた第1回大会以来、3年ぶりの優勝となった。

世界王者を相手に、いきなり3ゲーム連取。その後2ゲームは競り負けたが、途中で5分間のメディカルタイムアウトをはさんだ第6ゲームは11―4の大差で勝利を決めた。国内初開催の今大会。地元の応援も届いてはいたが、声援の大きさでは中国の熱狂的なファンによる「ジャーヨ！（頑張れの意味）」コールの方が上回っていた。

国内開催にもかかわらず、もはや“アウェー”に近い異様な雰囲気。張本は「中国のファンがたくさんいらしていたけど、それに負けないくらいの熱い応援が背中を押してくれた」と自国のファンに感謝した。試合直後の場内インタビューでは「僕の優勝というよりかは横浜、日本の皆さんの優勝だと思うので皆さんと一緒に楽しみたい。皆さん、おめでとうございます！」と喜びを分かち合った。