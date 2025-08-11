ニューエラとセサミストリートの新作コレクションで大人もときめく♡

大人も子どもも虜になる、あの「セサミストリート」が、ニューエラと夢のコラボレーション♡キャップやスウェット、バッグなど、遊び心たっぷりのデザインが勢揃い。9キャラクターが刺繍されたキャップや、ふわふわフェイスを表現したユニークなアイテムなど、思わず手に取りたくなる可愛さです。キッズアイテムやゴルフウェアも展開されており、ファミリーでもリンクコーデが楽しめそう♪

9キャラ刺繍♡見てるだけで楽しい！

[59FIFTY®] 価格：7,700円(税込)/［9FIFTY™］価格：6,380円(税込)/［9TWENTY™］価格：4,620円(税込)

[9FIFTY™]価格：7,150円(税込)/［9TWENTY™］価格：5,940円(税込)

[9THIRTY™]価格：4,620円(税込)

[9THIRTY™]価格：4,840円(税込)

[9TWENTY™]価格：4,620円(税込)

[9FORTY™]価格：4,840円(税込)

［Knit Bucket］価格：5,060円(税込)/［BASIC Beanie］価格：3,960円(税込)/［Cuff Knit］価格：3,960円(税込)

ニューエラの代名詞・キャップに、セサミストリートの人気キャラクター9体が勢揃い。

刺繍で表現されたカラフルな仲間たちは、シンプルな着こなしのアクセントにぴったり。

ニューエラロゴとキャラを組み合わせたオリジナルデザインや、キャラクターの顔を大胆にあしらった個性派デザインまで、見た目もユニークでキュート。

おしゃれ感度の高い大人女子も惹かれること間違いなしです♡

アパレルやバッグも♡選ぶ楽しさ満載

［Crew Neck Sweat］価格：9,350円(税込)/［Long Sleeve Over size Tee］価格：7,150円(税込)

［Knit Tote］価格：4,180円(税込)

キャップだけじゃなく、スウェットやTシャツ、トートバッグなど幅広いアイテムが揃う本コラボ。

ゆったりシルエットのオーバーサイズTや、ふわふわ素材のニットトートなど、どれも日常使いしやすく、着るだけで気分が上がるアイテムばかり。

大人の遊び心をくすぐるデザインで、ストリート感はありつつも、女性らしく着こなせる絶妙バランスが魅力です♡

キッズ＆ゴルフアイテムにも注目！

［Youth 9FIFTY™］価格：6,600円(税込)/[Youth 9TWENTY™]価格：4,400円(税込)

[Youth 9TWENTY™]価格：5,500円(税込)/［Kids Cuff Knit］価格：3,300円(税込)

［9FIFTY™ Strech Snap］価格：6,380円(税込)/[9SEVENTY™ Strech Snap]価格：6,380円(税込)

［9FORTY™］価格：4,620円(税込)

［Long Sleeve Mid Neck Tee］価格：9,350円(税込)

今回のコラボでは、キッズサイズのキャップやビーニーもラインナップ。親子でリンクコーデを楽しむのにもぴったりです。

また、ゴルフ向けのコレクションも展開されており、スポーツシーンでも遊び心のあるスタイルを楽しめます。

セサミストリートの世界観が、大人のライフスタイルにさりげなく馴染む、そんな新しい魅力が詰まったコレクションになっています。

Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. © 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.

遊び心を、毎日のスタイルに♡



ニューエラ×セサミストリートの最新コレクションは、世代を問わず愛されるキャラクターたちを、大人の感性で楽しめるスペシャルなラインナップ。

キャップやアパレル、バッグ、そしてゴルフやキッズアイテムまで揃う充実の展開で、日常にちょっとした彩りを加えてくれます。

数量限定のアイテムもあるので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね♪