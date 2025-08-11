【都市伝説】私、きれい？とっさに逃げる口裂け女のまさかの弱点とは？【著者に聞いた】
昔から漫画を描くのが好きな藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)や投稿サイトで「都市伝説に求める女」を投稿している。主人公のかごめがさまざまな都市伝説に遭遇する短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回は「口裂け女」のエピソードを紹介し、作者に口裂け女の印象について聞いた。
「口裂け女」という有名な都市伝説がある。大きなマスクをした女性が「私、きれい？」と問いかけ、答えによって痛い目に遭わせてくるというものだ。
ある日、口裂け女はかごめのいとこである統太くんの前に現れる。口裂け女が声をかけようとすると、そこにかごめが登場。口裂け女はかごめを気にせずマスクを外し、統太くんに質問をするが、かごめの予想外な言葉に動揺してしまう。
おかしな女性だと察した口裂け女は急いで逃げ出すが、ある弱点を突かれてしまい、物語は予想外の展開へと発展していくのであった。
■「最上級の誉め言葉はなんだ？」作者が口裂け女に抱く印象
藤やすふみさんは、昔から口裂け女に会ったらどうしようか常に考えているという。「最上級の誉め言葉はなんだ、友達になれないのか、どうしたら死なずに済むかと頭の中で必死になるほど、怖いと思っています」と語る。「都市伝説に求める女」はホラー漫画だが、ユーモアもあふれる短編漫画だ。都市伝説やホラーに興味があれば、この機会にぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
