冷やして美味！「チーズシフォン」のふわふわ食感がたまらない

チーズケーキ好きに贈る！チーズケーキの進化系チーズシフォン

チーズケーキも好きだし、シフォンケーキも好き！そんな方は、ぜひチーズシフォンを試してみて。シフォンケーキのフワフワとチーズケーキの濃厚さの両方が楽しめる、新しいチーズケーキです。

今の季節なら冷やしても美味！ ひんやりのチーズシフォンを頬張って至福の時間を過ごしてみては？

レシピのポイントは？

卵黄生地もドロンとするまで泡立てて

卵黄生地をしっかり泡立てることがおいしさの秘訣





シフォンケーキの肝となるメレンゲはしっかり！

シフォンケーキといえば、メレンゲが命。しっかりと弾力のあるメレンゲを作って。





ドロッとした生地ができたらもうすぐ！

焼き上がりの軽い食感ですが、焼く前はドロッと重たい生地。ここまでいけば、あとちょっと！





スフレチーズケーキよりも、もっと軽いチーズシフォンは、食べたらハマってしまう初めての食感！ ふんわりとしてして、いくらでも食べられそうなかる〜いケーキです。ぜひ、冷やしてシュワっと溶けるチーズシフォンを楽しんでみて。

執筆：中村りえ

管理栄養士／米粉専門お菓子研究家



家族の小麦アレルギーをきっかけに米粉のおいしさを知り、米粉の魅力を多くの人に伝えたいと思い、米粉専門の管理栄養士として活動を始める。米粉のお菓子教室を主催する傍らレシピ開発も行う。



ブログ：https://ameblo.jp/rie707rn/



インスタグラム：https://www.instagram.com/rie.nakamura0707/