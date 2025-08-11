ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＜解除＞【土砂災害警戒情報】岐阜県・下呂市 11日23:00時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】岐阜県・下呂市 11日23:00時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】岐阜県・下呂市 11日23:00時点 2025年8月11日 23時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 11日午後11時0分、岐阜県と気象台は、下呂市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。《全警戒解除》大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・下呂市 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 「自分は溺れないと思っていた」子どもと川遊び中に溺れた男性の“油断”と、ゲリラ豪雨で注意すべきは「上流の雨」の理由 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 慰霊祭, 射出成形機, イベント, 生花, グループウェア, 海, 墓, 工場, デイサービス