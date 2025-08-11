TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後10時57分に、洪水警報を中能登町に発表しました。

能登では、12日夜遅くまで土砂災害に、12日明け方まで低い土地の浸水に、12日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■七尾市

□洪水警報
　12日昼前にかけて警戒

■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　11日夜遅く

□洪水警報
　12日昼前にかけて警戒

■珠洲市
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　11日夜遅く

□洪水警報
　12日昼前にかけて警戒

■羽咋市
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　11日夜遅く

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　12日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　12日昼前にかけて警戒

■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　12日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　12日昼前にかけて警戒

■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　11日夜遅く

□洪水警報
　12日昼前にかけて警戒

■能登町
□大雨警報
・土砂災害
　12日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　11日夜遅く

□洪水警報
　12日昼前にかけて警戒