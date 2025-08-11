【FIBAアジアカップ2025】グアム代表 63−102 日本代表（日本時間8月10日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】高すぎるＷブロック→俺俺アピール

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）が誇るビッグマン2人の“ツインタワーディフェンス”が炸裂した。206cmの狩野富成と204cm川真田紘也のＷショットブロックにファンたちが大興奮だ。

アカツキジャパンは8月10日、FIBAアジアカップのグループフェーズ3節でグアム代表と対戦。大量リードで試合の終盤を迎えたため、第4クォーターはこれまで出場機会が少なかった選手たちがコートに立った。大黒柱ジョシュ・ホーキンソンとの併用もありそれなりの出番を得ていた川真田に加え、過去2試合は合計3分しかプレータイムがなかった狩野も残り7分45分からコートに送り出された。

すると、直後にビッグプレーが飛び出す。グアムのタクミ・サイモンが日本のゴール下にドライブを仕掛けてくる。そこに川真田がスイッチしてブロックに入ると、その後方からは狩野も右手を伸ばして相手の突破を阻んだのだ。

日本が誇るビッグマン2人によるツインタワーディフェンスによりゴール阻止に成功すると、川真田と狩野は自分のブロックショットだと言わんばかりに「オレ！オレ！」とそれぞれがアピール。その顔には笑みも溢れていた。

このシーンについて解説を務めた群馬クレインサンダーズの辻直人と藤井祐眞は、「どっちのブロックだ？」「誰？誰？誰？」と大盛り上がり。さらに2人のアピール合戦を見ると「集中せい！どっちでもええわ（笑）」と思わずツッコミを入れた。

この迫力かつ爆笑のシーンは、ファンの間でも話題に。ABEMAのコメント欄やSNSでは、「マイキーと狩野のブロック高いわー」「怖いよこの2人飛んできたら笑」「そびえ立つ壁w」「ビッグマン2人の素晴らしいブロック」「お互いに俺のブロックだって引かないの面白いなw」「おれおれw」「ホーキンソンのためにも、この2人にもっと活躍してもらいたいな」「マイキーと狩野の高さはアジアで通用する」「迫力あるわw」などの声が並んだ。

最終的に102−63でグアムを撃破したこの試合で、川真田は22分5秒のプレータイムで持ち前の泥臭い働きをしながら6得点・7リバウンド・1ブロックと活躍。一方、3番目のセンターとしてロスター入りしている狩野は、7分44秒のプレータイムで2得点・1リバウンド・2ブロックのスタッツを残した。

グループB2位になった日本は、準々決勝プレーオフでグループA3位のレバノン代表と対戦（日本時間8月12日25時の開始予定）。ここを勝ち抜くと14日の準々決勝でグループD1位のニュージーランド代表と激突する。ゴール下の中心はもちろんホーキンソンだが、その負担を軽減する意味でも川真田と狩野の活躍にも期待したい。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

