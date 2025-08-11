女優の酒井美紀（４７）が１１日放送の「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！ Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に初出演。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみの結婚にコメントした。

出演理由について、番宣ではないという酒井は「お話いただいて即決。やりたいですって」とにっこり。「私、ゴゴスマ良く見てるんですよ。いつもテレビの前で、みなさんのコメントを聞きながら『あ〜そうそうそう』ってひとり言を口にするタイプ（笑い）。だから今日こうやって皆さんとお話できてうれしいです」と語った。

カズレーザーと二階堂の結婚について「カズレーザーさんは、バラエティーで何度もご一緒させていただいているんですが、やっぱり結婚のイメージがないタイプだったので、驚いた」という。

続けて「タイプが違うような雰囲気のお２人かもしれないんですけど、結婚、良いかもしれないですね。お互いに気が合って、リスペクトしあえる部分も多いかなと思う」と語った。

また、二階堂が爛ズレーザー推し瓩鮓言していたことには「テレビで『ファンです』『好きです』みたいなことを言って、本当に結婚するって！」とびっくり。

「女優さんとかが、夫婦役や恋人役で何となく良い感じになって結婚するっていうのは、いう。でもなかなかバラエティーでっていうのは…」と笑顔で爛灰瓮鵐董璽拭辞瓩鯡海瓩討い拭