7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが8月11日、さいたまスーパーアリーナで開催された初開催の音楽フェス「CANNONBALL 2025」に大トリとして出演。アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回ったワールドツアー後初となる日本のライブステージで更に進化したBE:FIRSTのパフォーマンスを繰り広げた。

「GRIT」「Mainstream」「Boom Boom Back」といったBE:FIRSTを象徴するHIPHOPチューンをはじめ、「Brave Generation」「Sailing」など、ワールドツアーを経て更に磨きのかかったパフォーマンスを続々と披露。最後にはドラマ主題歌としても大きな話題を呼んだ最新のヒット曲「夢中」を日本のライブステージで初披露。堂々の11曲でオーディエンスを沸かせた。

「CANNONBALL 2025」で披露したセットリストは各音楽配信サービスよりプレイリストとして公開中。▼CANNONBALL 2025 SETLIST M1. GRITM2. MainstreamM3. MasterplanM4. Set SailM5. Brave GenerationM6. Boom Boom BackM7. Don't Wake Me UpM8. Great MistakesM9. SailingM10. Bye-Good-ByeM11. 夢中