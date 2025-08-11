マンチェスター・シティが移籍市場で動き始めている。



特に活発になっているのが放出面。ジャック・グリーリッシュのレンタルでのエヴァートン行きに「HERE WE GO」が出ており、ファブリツィオ・ロマーノ氏は続いてジェイムズ・マカティのノッティンガム・フォレスト移籍を報じた。すでに個人での合意には達しており、クラブ間での話し合いは最終段階に進んでいるという。



そして、WGではサビーニョにトッテナム移籍の可能性が浮上している。トッテナムはすでに5000万ユーロのオファーを提示したが、シティはこれを拒否。より高額な移籍金を求めており、シティはサビーニョの売却に前向きな姿勢を示している。



この3人の放出の話が進む中で、獲得の新情報も届いている。そのターゲットがレアル・マドリードのロドリゴだ。



シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督は以前からロドリゴのことを高く評価しており、レアルは選手が移籍を望むのであれば、1億ユーロ(約171億円)の移籍金を要求するとみられている。

