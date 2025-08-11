ついに終盤に差し掛かった＜LuckyFes’25＞最終日。夕方のWING STAGEには、今年初出演の須田景凪の姿があった。ステージに登場した須田は、まずは前方に歩み出てフレンズ（LuckyFes来場者）にお辞儀をした。紳士的な立ち振る舞いだ。

◆ライブ写真

一転、須田は鋭いギターカッティングでもって、鮮やかにライブを開幕させる。1曲目は「雨とペトラ」、2曲目は「WOLF」とアップリフティングな楽曲を連続で届け、フレンズの身体を揺らした。

「LuckyFes、前々からずっと気になっていて、出たかったんですけども、おかげで今日初出演できました」と喜びを語った須田。MCでは、「HYDEさん、ORANGE RANGE、スカパラ……個人的にかなりアツい日です。そしてこのあと、郷ひろみさんのステージがあるなんてヤバくないですか？ ダッシュで観に行きましょう」と本日のタイムテーブルに言及。いちアーティストとしてはもちろん、いち音楽ファンとして＜LuckyFes＞を楽しんでいることが伝わってきた。

そして須田は「そんな豪華な（アーティストの）みなさんに負けないように、（観客の）みなさんの熱を借りて熱いライブにしたいと思いますので、よろしくお願いします」とMCをまとめ、「新曲をやらせてください。あなたに最大級の愛を込めて」と、7月にリリースしたばかりの「ラストルック」へ繋げる。歌う前に一言添えて、自身の手で生み出した楽曲を“あなた宛ての歌”に変えていくアプローチは、観客一人ひとりに寄り添いたいという気持ちの表れだろう。

「ラストルック」は、“全能感”をテーマにした楽曲。須田はギターを置き、ボーカルに集中することで、一層パワフルな歌を届けた。須田は同曲を歌い終えると、「みなさんの声を聞かせてください」とフロアにマイクを向けて、頷きながら、フレンズの歌声に耳を傾ける。そして「あなたと一緒に歌いたい曲を持ってきました。希望の歌です」と紹介して「メロウ」を披露。ステージの上手／下手へと歩いていき、言葉に宿る温もりを伝えるように歌っていた須田は、手拍子したり、ラララとメロディを口ずさんだりして応えるフレンズへ、「どうもありがとう！」「最高です！」と伝えた。

須田は「ユーエンミー」「ダーリン」を続けて披露しながら、「噂では激暑って聞いてて、倒れるじゃないかと心配してたんですけど、“楽しい”が勝ちました」と充実感を噛みしめた。ラストは、須田の存在を邦楽史に刻みつけた名曲「シャルル」。須田は楽曲の冒頭で「みなさん、知ってたら一緒に歌ってください」と謙虚に伝えていたが、フィールドから大きな歌声が返ってきたため、「みなさん、めっちゃ歌ってくれますね！」と驚き、喜んでいた。「もっと大きな声を聞かせてください。行けますか!?」と最後までフレンズとコミュニケーションを交わしていた須田。「来年もまた出られたら嬉しいです。また、生きて会いましょう」と約束を結んでステージをあとにした。

取材・文◎蜂須賀ちなみ

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)

セットリスト

1.雨とペトラ

2.WOLF

3.ラストルック

4.メロウ

5.ユーエンミー

6.ダーリン

7.シャルル

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

関連リンク

◆BARKS内＜LuckyFes’25＞特設ページ

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルサイト

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルX

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルInstagram

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルTikTok

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルYouTube

写真◎SARU (SARUYA AYUMI)