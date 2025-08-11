image: Amazon.co.jp

この記事は2025年3月20日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

データの転送や周辺機器との接続など、スマホ・タブレット・パソコンなどのさまざまな機器で使えるUSB Type-Cケーブル。外出先でも利用頻度が高いアイテムなのですが、かばんの中でケーブル同士が絡まったり、ごちゃごちゃしたりすることも。

今回紹介するエレコムの「USB2.0ケーブル（巻取り、C-C）」があれば、スマートにケーブルを持ち運べるので、デジタルライフのストレスが減りそうですよ。

エレコム USB-C & USB-C ケーブル 60W 20V 3A 70cm USB PD対応 巻き取り式 ブラック 【iPhone 16 シリーズ 対応検証済】 MPA-CCRLA07BK 1,100円 Amazonで購入する PR PR 1,780円 楽天で見る PR PR 1,780円 Yahoo!ショッピングで見る

巻き取り式でねじれない、かさばらない

「USB2.0ケーブル（巻取り、C-C）」は、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。

リール部分にコネクターごと収納可能の巻き取り式ケーブルなので、持ち運びの際にかばんの中でコネクターがねじれたり断線したりすることを防いでくれます。

さらに、本体のサイズは幅約55mm×奥行約41mm×高さ約19mmのコンパクトサイズ。このサイズ感に加えてケーブルを本体に収納できるので、小さめのバッグやポーチの中でも邪魔にならず、外出先でモバイルバッテリーや充電器とのセット持ちで重宝しそうです。

長さ調節可能でこれ１本に

長さは最大約0.7mで、7段階の長さ調節が可能。必要な長さだけを引き出せるので、カフェなどの限られたスペースやコンセントが遠い場所など、さまざまな場面で活躍してくれそうです。

いつもと違う環境で仕事をすることが多いリモートワーカーなどは、異なる長さのケーブルを複数持たなくてもいいので、かばんの中の荷物を減らせそうですね。

高速通信可能で耐久性の高さも

USB Power Delivery対応する機種であれば、最大60W(20V/3A)の電流で接続機器に給電。そして、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。

また、難燃性の素材を使用し、安全性を高め、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しているとのこと。耐久性の高さは見逃せないポイントです。

外部接続端子をUSB Type-Cに変更したiPhone 15シリーズユーザーなど、持ち運びに便利なUSB Type-Cケーブルをお探しの方はぜひチェックしてみてください。

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。