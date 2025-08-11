空から見た夏の沈湖湿地。（武漢＝新華社配信／魏斌）

【新華社武漢8月11日】中国湖北省武漢市蔡甸区の南西部に位置する沈湖湿地は、長江と漢江が合流するデルタ地帯最大の淡水湖沼湿地で、渡り鳥の移動ルート「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」上の重要な中継地でもある。夏には鳥の繁殖が最盛期を迎える。

かつては埋め立て工事や農地造成のための干拓などが水域縮小と水質悪化を引き起こし、渡り鳥の生息地も損なわれていた。同湿地は2013年に国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録され、14年には武漢市が湿地生態系補償制度を導入した。17年から保護区内での囲い網養殖を全面的に禁止し、計3万2千ムー（約21平方キロ）の網を撤去した。

沈湖湿地に生息するレンカクの親子。（武漢＝新華社配信／譚文卓）

沈湖湿地はここ数年、沼沢、ヨシ原、浅瀬、深水域など多様な環境を徐々に回復。水質は改善し、生物多様性も向上している。23〜24年の越冬期に確認された水鳥は10万6千羽で過去最多だった。

保護区職員は長年にわたり、巡回監視や観察、知識普及、生態系修復などの活動を続けている。21年からは音声や画像で野鳥の種類と数を自動認識し、水文、水質、気象などをリアルタイムで監視する生物多様性スマート監視システムの試験運用を始め、湿地管理の精度向上に役立てている。（記者/熊翔鶴）