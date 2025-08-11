ヴァレンティノ ビューティから新リップバーム登場！潤いと色づきを両立

煌びやかな夢の続きは、唇からはじまる-。2025年8月20日、ヴァレンティノ ビューティから、リッチなバームでうるおいと輝きをもたらす「スパイク ヴァレンティノ リップバーム」が登場。ローズゴールドに彩られたクチュールのようなケースと、自然な色づきで、まるで素の唇が主役になったかのような仕上がりに♡保湿成分たっぷりで、ケアしながらメイクを楽しめます。

バターのような潤いと滑らかさ

価格：各6,930円（税込）

「スパイク ヴァレンティノ リップバーム」は、スクワラン・セラミド・コットンシードオイルといった保湿成分を配合し、まるでバターのような濃密なテクスチャーが唇にシームレスになじみます。

ローラースケートがリンクを滑るようななめらかなつけ心地で、唇をヴェールのように包み込み、24時間うるおい*が続く優しさ。毎日のケアとカラーを1本で叶えてくれる、頼れるバームです。

*

ヴァレンティノ ビューティ調べ。個人差があります。

4色のpHチェンジで自分色に

「スパイク ヴァレンティノ リップバーム」は、pHに反応してほんのりと自分だけの色に染まる自然なカラー設計。

4色展開で、どんな肌トーンにもなじみやすく、素の唇の美しさを引き立ててくれます。

120R ROSE IN THE WOODS：やわらかく洗練されたローズ（日本おすすめカラー）



199A BOLD BROWN：こっくり深みのあるチョコレートブラウン

302R EXTRA PINK：フレッシュで鮮やかなピンク

400A SOLAR CORAL：明るくエネルギッシュなコーラル

どれもマイクロパール*と「ローマライトコンプレックス™」*1による光の反射で、揺らめくような透明感を演出します。

*1 ローマライトコンプレックス：合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、ケイ酸Mg、酸化スズ、酸化鉄（メイクアップ成分）

*2 メイクアップ成分

クチュール級のケースで気分もアップ

スタッズを132個あしらった「スパイク ヴァレンティノ」シリーズのリップバームは、ローズゴールドのケースが目を惹く上質なデザイン。

まるでアクセサリーのような美しさで、ポーチに忍ばせるたびに気分も上がります♪

ブランドアンバサダーのNANAが体現するレトロとモダンの融合も魅力的で、見た目から使い心地まで、すべてがラグジュアリーな逸品です。

潤いも色も手に入れて、自分だけのリップへ

毎日のリップメイクに、心地良さと美しさを兼ね備えた「スパイク ヴァレンティノ リップバーム」はいかが？

ナチュラルなのに洗練された印象を叶えてくれる全4色は、気分やシーンに合わせて選べるのが嬉しいポイント。

保湿と輝きを1本に閉じ込めた新作リップバームで、あなたらしさをもっと自由に表現してみて。