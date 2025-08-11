◇パ・リーグ ロッテ3―5オリックス（2025年8月11日 ZOZOマリン）

ロッテは9回に同点に追い付く粘りを見せるも、延長10回にイニングをまたいで続投した6番手・高野脩が太田に決勝2ランを被弾。

今季7度目の4連敗で借金は今季ワーストを更新する22となった。

以下、試合後の吉井理人監督との主な一問一答。

――粘りは見せた。高野脩投手の回またぎは

「いや、予定通りですよ。あのあとブルペンに残ってるのは益田と中村（稔）と早坂。延長の3回を考えたら、（高野脩が）もう1イニング投げないとピッチャーが足りないですよね」

――先発・ボス投手は5回92球で交代

「毎回ランナーを出しているし、久しぶりの登板で強風の中、やっぱり集中力もなかなか続かないと思ったので、あそこまでだったと思います。あそこでの交代は間違ってないと思います」

――打線は粘りを見せた

「そうですね。諦めないで粘りはしてくれているんですけど、ひっくり返すまで行ってないんで。その他の回でもあったのかな。もう1つっていうのは。なかなかここ数試合出ていないんで、そこが出せるようにまた頑張ってやっていきたいと思います」