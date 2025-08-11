卓球・ワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ横浜大会最終日は１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩで男女シングルス準決勝、決勝が行われ、男子で世界ランキング４位の張本智和（トヨタ自動車）は準決勝でカナク・ジャ（米）に快勝し、決勝は今年の世界選手権覇者の王楚欽（中国）を４―２で破って優勝した。

女子決勝は陳幸同（同）が勝った。

ラリーに持ち込めば互角の勝負が出来る

通算の対戦成績は２勝１２敗で、７月に米国で対戦した時もストレートで完敗。世界王者に対し、張本智はある決断をした。「チキータを捨てる」――。

バックハンドのレシーブで強烈な横回転をかけるチキータは、２２歳の代名詞とも言える武器だ。しかし、王は「唯一、それを倍の威力にして返してくる」という技術を持つ。１か月前に敗れた時点で、今大会での対戦を見越し、チキータは封印すると決めた。

ただ、やけっぱちではない、明確な根拠があった。３球目を強打されるより、ラリーに持ち込めば互角の勝負が出来ると踏んでいた。本人の言葉を借りれば「捨て身ではなく、チャレンジャーとして向かう」ための、前向きな戦略だった。

もくろみは的中し、王は明らかに困惑したような様子を見せた。戸惑っている間に、張本智が一気に３ゲームを連取。対応してきた相手に２ゲームを奪われたが、それも「想定内」だった。５ゲーム目からはチキータを復活させ、６ゲーム目を１１―４で押し切って勝負あり。右腕を大きく掲げ、卓球台にキスをして、自らの金星を祝福した。

取材では「信じられない」と繰り返したが、戦略と技術がかみ合った勝利に「次はやりづらいと印象付けられる。今後につながる試合だった」とも言った。日本のエースは、一つ上のステージに到達した。（工藤圭太）

張本智和「（王楚欽に勝てたのは）信じられないが、１回負けたくらいで彼の地位は揺らがない。大きな壁に穴を空けられたので、その穴をもっと大きくしていきたい」