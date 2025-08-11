お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太さん（48）が11日、自身がCMキャラクターを務める菓子メーカーのイベントに登場。結婚を発表した芸人仲間・カズレーザーさん（41）に祝福のメッセージを送りました。

お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさんは10日に、俳優の二階堂ふみさん（30）との結婚を発表しました。山里さんは、2人の結婚について「どうやって出会ったのか全然分からないですけど、本当におめでたいです」と祝福。

また、「カズは全くそういう香りがしなかったので、急にビックリしましたけど、ステキな家庭を築いていただきたいなと思います」とコメントしました。

山里さんも、2019年に俳優の蒼井優さんと結婚。妻が同じ俳優ということから“先輩芸人”として、夫婦円満の秘けつを聞かれると、「二階堂さんもすごくしっかりしている方なので、それだったら大丈夫。うちもすごく奥さんしっかりしているので、ちゃんとついて行くことができれば大丈夫だと思います」と語りました。

続けて、「“女優と結婚した芸人代表”みたいになっちゃて、すみません」と話し、報道陣を笑わせました。

山里さんが登場したのは、『きのこの山たけのこの里どっち派判定AI MOTHER誕生 発表会』です。