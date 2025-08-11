ドル高の動き ドル円は１４７円台で推移 今週のインフレ指標待ち＝ＮＹ為替序盤 ドル高の動き ドル円は１４７円台で推移 今週のインフレ指標待ち＝ＮＹ為替序盤

きょうの為替市場、ＮＹ時間にかけてドル高の動きが見られており、ドル円は１４７円台後半に上昇している。ただ、ドル円は上下動はあるものの、１４７円台での推移に変化はない。１４６円台に下落すると下値をサポートされ、１４８円に接近すると上値が重くなる状況ではある。１４８円台には戻り待ちの売りが並んでいるようだ。



市場は、明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）と木曜日の生産者物価指数（ＰＰＩ）に注目している。９月ＦＯＭＣに向けた見通しを形成する上で重要な指標となる。一部からは「重要なのはＣＰＩだ。これは間違いなく金融政策を左右する」といった声も聞かれる。ＣＰＩの結果が、来週のワイオミング州ジャクソンホールで開かれるＦＲＢの年次総会に影響を与え、それは９月ＦＯＭＣの方向性を占う場になると見られているようだ。



市場は、米ロ首脳会談にも注目。トランプ大統領とプーチン大統領が金曜日にアラスカで首脳会談を開催。ウクライナ戦争終結への期待も出ているようだ。週末には英国でバンス副大統領とラミー英外相、ウクライナのイェルマーク大統領府長官が会合を行った。バンス副大統領はアラスカでの会談にゼレンスキー大統領を招待したい意向のようだ。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４７円に観測されている。



11日（月）

147.00（5.7億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

