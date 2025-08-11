「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルス決勝が行われた。昨夏のパリ五輪代表で世界ランク４位の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が、世界王者で同２位の王楚欽（中国）を４−２で撃破。初の日本開催となった横浜の地で、２２年ブダペスト大会以来３年ぶり、通算２度目の優勝を果たした。

今大会開幕前には、自身らが主戦場とする国際大会とは全く異なる試合方式で真剣勝負を行わなければいけないＴリーグの独自ルールを疑問視し、ＳＮＳで問題提起。「振れば入るようなボールを使うだとか、最終ゲームは６−６スタートだとか、そんなに時間短縮やジャイアントキリングが見たいなら格下はゲームカウント１ー０スタート、格下チームはチームカウント２−２にできれば勝ち、みたいなもっと極端なルールを作ればいい。その方がこっち（選手）も割り切れます」と、積年の思いを吐露していた。

同じボールが使用されていた今大会では、過去２勝１２敗、直近８連敗していた格上の王を撃破。張本智は「正直いつものボールならうまくいっていたか分からない。自分が発言した尻ぬぐいをするためにも王楚欽に一矢報いないと男じゃないと思っていた。まさか４−２にとは思わなかったですけど、僕が王楚欽に勝ったことで、あの発言は少しは証明できたのかな」と誇らしそうに語った。