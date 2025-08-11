古巣対戦の中島元彦が同点弾&本間至恩が決勝アシスト!! C大阪が3発逆転勝利で3試合ぶり白星、敗れた新潟は6連敗
[8.11 J1第25節 C大阪 3-1 新潟 ヨドコウ]
J1リーグは11日、第25節の1試合を開催し、ヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪とアルビレックス新潟が対戦。新潟が開始早々に先制するも、その後3点を奪ったC大阪が3-1の逆転勝利で3試合ぶりの白星を獲得した。
ホームのC大阪は第24節湘南戦(△3-3)から先発4人を入れ替え、MF柴山昌也、DF井上黎生人、古巣対戦となるFW本間至恩、FW中島元彦らを先発起用。一方、5連敗中の新潟は第24節広島戦(●0-2)から先発3人を入れ替え、FWブーダ、DF藤原奏哉、7月にC大阪から完全移籍で加入したDF舩木翔らがスターティングメンバーに名を連ねた。
試合開始早々の前半2分に先制したのはアウェーの新潟だった。DF千葉和彦のフィードを受けたブーダが右サイドから運んでクロスを供給。その流れからPA外にこぼれたきたボールに走り込んだMF堀米悠斗が左足の強烈なシュートを突き刺し、スコアを1-0とした。
しかし、13分にすぐさまC大阪が試合を振り出しに戻す。左サイドからPA内に持ち込んだFWルーカス・フェルナンデスのパスを受けた中島が鋭いターンから右足のシュートを放つと、GK藤田和輝のファンブルを誘い、ボールはそのままゴールマウスに収まった。さらに17分にはCKのこぼれ球に反応したDF奥田勇斗がPA外から果敢に狙うも、弾道の低いシュートは右ポストを叩いてしまった。
その後もC大阪がゴールを脅かす場面を作りながらも藤田のセーブなどもあり、1-1で前半を折り返した。
後半6分には柴山がPA外から鋭いシュートを枠内に飛ばすが、横っ飛びした藤田が左手1本で弾き出す。しかし、9分、MF田中駿汰のスルーパスから左サイドを駆け上がった本間のグラウンダーのクロスをファーサイドのL・フェルナンデスが押し込み、C大阪が逆転に成功した。
逆転を許した新潟は16分、MF島村拓弥とDF橋本健人を投入。さらに28分にはFW谷口海斗とMF植村洋斗をピッチへと送り込み、状況を打開しようと試みる。
しかし、36分、L・フェルナンデスがPA内に送った浮き球のパスが藤原のオウンゴールを誘い、C大阪がリードを広げる。その後、C大阪に追加点こそ生まれなかったものの、そのまま逃げ切って3-1の勝利を収めた。
