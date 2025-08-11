東方神起やSUPER JUNIORらが所属する、韓国の芸能事務所SM エンタテインメントが主催した『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』が9日・10日の2日間、東京ドームで開催され、去年に続きRIIZEも2回目の日本公演に参加しました。

今回のライブは、SMエンタテインメントの設立30周年記念プロジェクトの一環として行われ、また日本での開催が15年目という記念すべき公演です。

ライブは、東方神起の『Rising Sun』で幕を開け、デビュー2年目のRIIZEが登場し『Boom Boom Bass』をパフォーマンス。膝を前に突き出して前進する印象的な振り付けのあるパートでは、BRIIZE（ファンの愛称）たちも共に声を上げ、まるで単独コンサートのような一体感をみせていました。

RIIZEのメンバー・ウンソクさんは、「こうやって1年半ぶりに先輩たちと同じステージに立つことができて本当にうれしいです」と話しました。

RIIZEのメンバーは先輩や仲間とのコラボステージにも参加。今回、所属アーティスト総勢16組65人が出演し、2日間で約9万5000人を動員（レコード会社発表）。各日50曲以上の楽曲を披露し、約4時間半に及ぶ公演を行いました。