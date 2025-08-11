その穿き方、もう古いかも！【GU】40・50代が真似したい♡「ワイドパンツコーデ」

ワイドパンツの着こなしがどんどんアップデートされ、今っぽい穿き方がわからなくなってきたら、アパレルスタッフさんのコーデをチェックしてみるといいかも。そこで今回は、【GU（ジーユー）】で40・50代におすすめなワイドパンツと、それを使ったスタッフさんによる旬の着こなし術をご紹介します。シャツを合わせた大人っぽいコーデや、小物使いが上手な垢抜けコーデなど、トレンドの着こなしを取り入れてみて。

幅広いシーンで着回せる美脚ワイドパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

すっきりとした印象を与える、ワイドシルエットのパンツ。「幅広めの腰帯と2タックにつながるセンタープレスにより、腰高かつ脚長に見える」（公式サイトより）ので、美脚効果を狙いたい人にぴったりです。伸びのよい素材や、快適な着用感の後ろゴムのデザインを取り入れていて、ラクに穿けそうなのもうれしいポイント。シャツやTシャツなど、合わせるアイテムによってオンでもオフでもおしゃれに着回せそうです。

オフィスで輝くきれいめパンツコーデ

スタッフのMegumiさんは、ダブルボタンのベストと合わせて、きれいめオフィスカジュアルコーデに。ベストは「着丈があるので腰回りのカバーになり、パンツ合わせがカッコよく決まります」とのことで、アイテムのサイズにもこだわるのが垢抜けの秘訣かも。ベストとパンツがゆったりしたシルエットなので、インナーやシューズなどその他のアイテムはコンパクトなものを選ぶと、バランスよくまとまりそうです。

オールグレーコーデは小物使いやレイヤードがカギ

グレーのトップスとパンツを合わせ、ワントーンコーデに。単調にならないよう、スタッフのShihoさんはクルーネックTを「GRAYとBLACKとレイヤードしてデザインTのように着用」するなど、トップスの使い方を工夫しています。大人っぽくかっこいい雰囲気をまとうなら、アニマル柄のポインテッドトゥパンプスやベルトなど、辛口な柄の小物でコーディネートを引き締めて。小物使いやレイヤードでワンランク上に仕上げた、大人のワントーンコーデです。

大人っぽくこなれ感のある着こなしもお任せ

スタッフのHirokoさんは、「全体的にダークトーンでまとめてシックな印象に」とコーディネートのポイントを紹介しています。パンツの大人っぽさをいかすためにメンズのシャツを合わせて、こなれ感のあるシルエットに。レザー調のシューズやバッグなど、黒のきちんと感あるアイテムを投入し、高見えするコーディネートに仕上げています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W