マクドナルド、ハッピーセット「ポケモン」巡り声明 厳格な販売制限へ・公式アプリ退会処理も
【モデルプレス＝2025/08/11】日本マクドナルドが11日、公式サイトを通じ、ハッピーセット「ポケモン」ポケモンカードの転売・混乱騒動を巡り、今後の対応を公表した。
【写真】マクドナルド、カービィとのコラボが人気沸騰
マクドナルドの店舗では、ハッピーセットを巡り、一部購入差による転売目的の大量購入問題が発生。店舗が混雑するほか、食品放置・廃棄といった事象も起こった。
これを受け、マクドナルドは「日頃よりマクドナルドをご利用のお客様にご不便をおかけしてしまったことに加え、店舗で働くクルーの皆様、近隣にお住いの住民の皆様、テナント入居先のオーナーの皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「マクドナルドは、ハッピーセットの転売目的での購入や、食品の放置・廃棄を容認しません」とし「このたびの状況は、私たちが長年大切にしてきた『お子さまとご家族に楽しい食体験を提供する』という理念やレストランとしての姿勢に明確に反しており、当社の対応が不十分であったことを厳粛に受け止めております」と再発防止とともに、徹底した対応を講じることを説明した。
具体的には、購入数の厳格な制限、およびフリマアプリ運営事業者様との継続的な協議を行うと公表。なお、今回のハッピーセット「ポケモン」の購入時に、明らかに当サービスの運営を妨げる行為をした人、またはそのような購入履歴のある人については、規約に基づき、公式アプリの退会処理を行うことも伝えた。
最後には「当社では『未来を担う子供たちの心と体の健全な成長や発達に貢献することで、家族が笑顔で過ごせるお手伝いをする』というハッピーセットの原点に立ち戻り、いまいちど各種施策を見直してまいります。お客様におかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
