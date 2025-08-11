「台風11号」は今どこに？

気象庁によりますと、台風11号はきょう（１１日）午後９時には日本の南にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径５５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の北東側２８０キロ以内と南西側１６５キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



あす（１２日）午前９時には沖縄の南

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル

予報円の中心から半径１２０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



あす（１２日）午後９時には石垣島の南南東約２８０キロ

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル

予報円の中心から半径１５０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



あさって（１３日）午後９時には台湾海峡

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



１４日２１時には華中（中国）

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル



が予想されます。

沖縄・先島諸島は注意・警戒を

台風１１号は、日本の南から沖縄の南を発達しながら西よりに進み、１２日から１３日に暴風域を伴って強い勢力で先島諸島に接近する見込みです。



［波の予想］

１２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う



１３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ６メートル うねりを伴う

八重山地方 ７メートル うねりを伴う



［風の予想］

１２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東の風 １８メートル（３０メートル）

八重山地方 北東の風 １８メートル（３０メートル）



１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東の風 ２３メートル（３５メートル）

八重山地方 東の風 ２５メートル（３５メートル）



［雨の予想］

１２日１８時から１３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

八重山地方 ８０ミリ



［防災事項］

先島諸島では、１２日から風が強く吹く見込みです。強風に注意してください。また、八重山地方では１３日はさらに風が強まり暴風となる見込みです。暴風に警戒してください。



なお、宮古島地方でも１３日は、台風の進路等によっては暴風となるおそれがあります。先島諸島では、風が強まる前に早めの台風対策が必要です。



沿岸の海域は、沖縄本島地方と先島諸島では、１２日からうねりを伴いしけとなり、先島諸島では次第に大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒・注意してください。



八重山地方では、台風の進路等によっては、１３日は警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。



先島諸島では、１２日から発達した積乱雲の下での落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。

台風11号＝ポードル カタカナの意味は？

台風11号には「ポードル」というカタカナ表記の名前が付いています。



この名前は、日本を含む14か国などの政府間組織「台風委員会」が付けたものです。アジア各国・地域の人々の防災意識を高めることなどを目的に、アジアの人々になじみのある呼び名をつけることになっています。



台風11号の「ポードル」は北朝鮮が名付けたもの、「やなぎ」を意味しているということです。



「ポードル」（北朝鮮）のあとに続く台風には、レンレン（香港）、カジキ（日本）、ノンファ（ラオス・池の名前）と名前が付く予定となっています。