「すっかりパリジェンヌ」小嶋陽菜、パリでの美デコルテ際立つ姿に「似合うな〜」「女神様」の声！
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは8月10日、自身のInstagramを更新。パリでのコーディネートを披露しました。
この投稿にファンからは、「小嶋さんがかわい過ぎてこのドレスわたしも買いました」「どんなシーンでもかわいくて助かる」「とても美人でかわいくてきれい」「女神様」「たくさん写真ありがとうございます」「パリ似合うな〜」「こじはるとエッフェル塔とパリ最高の組み合わせ」「パリLOOKすてき」「めっちゃかわいい」「すっかりパリジェンヌ」との声が寄せられました。
「どんなシーンでもかわいくて助かる」小嶋さんは、「パリに行ってきました」とつづり、12枚の写真を投稿。1〜2枚目では、美しいデコルテが際立ったキャミソールのワンピース姿を披露しました。サングラスを頭に乗せたおしゃれなコーディネートは、パリの街並みにぴったり合い、圧巻のスタイルです。
(文:古原 美咲)