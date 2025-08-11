俳優の蒼井優さん（39）が不動産・住宅情報サイトの新CMに出演。撮影後のインタビューで、家族で行くという場所やこの時期の家での過ごしかたを明かしました。

1児の母である蒼井さん。インタビューで、インドア派かアウトドア派か聞かれると「家族がいるので、どうしてもアウトドア派に。一人暮らしの時はインドア派だったんですけど、家族ができてからは外に行こうってなります」と答えると、行き先については「公園がとにかく多いのと、あとはプールとか行ってます」と明かしました。

さらに、家の中でどのようにゆったり過ごす時間が好きか？という質問には、「この時期だとアオムシがたくさんベランダの木に来るので、アオムシを家の中で育てるんですけど、毎年。そのアオムシをボーっと見つめるのが好きですね」と笑顔を見せました。

また、出演したCMの内容にちなみ、自身が心配性なタイプか楽観的なタイプかという問いには「楽観的です。家訓が“なんとかなるさ”だったんですよ。“なんとかなるさ”っていう精神で育てられたので、楽観的だと思います」と話すと、楽観的なエピソードとして「申し込みとかし忘れても、“まあいっか”みたいな“なんとかなるか”みたいな感じでやってます」と笑いながら明かしました。

蒼井さんが出演したのは、『SUUMO』新TVCM「蒼井さんのわたし家を買う」篇です。