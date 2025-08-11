下痢なのにトイレ禁止！救急車で運ばれた後、待っていた試練【ママリ】

今までにない腹痛に救急車を呼んだ尾持トモ(@o0omotitomo0o)さん。すぐに駆け付けてくれた救急隊員のおかげでようやく病院へ向かいますが…！過去に配信し反響があったものを再編成しています。『ホルモン食べて救急車を呼んだ話』第3話ごらんください。

昔から焼き肉が大好きな尾持トモ(@o0omotitomo0o)さん。中でも、ホルモンに目がなく、ほぼ毎日食べに行くほどでした。しかしある日、いつものようにホルモンを食べて帰ってくると、徐々に体の調子がおかしくなり、ここから食中毒との闘いが始まります…！

熱がどんどん上がっていく尾持さん。やっとの思いで病院へ着きますが、まずは検査をしなければな何もできません。



救急車も思いのほか揺れ、かなり我慢していた様子の尾持さんですが、なかなかトイレに行けずつらそうです…。

