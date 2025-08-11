RHC ロンハーマン×アワワコールの話題作、カップインタンクが再発売♡

夏のワードローブに欠かせないのが、1枚で決まる洗練インナー。今年もRHC ロンハーマンとアワワコールのコラボレーションアイテム「カップインアメリカンスリーブタンクトップ」が、待望の再発売に。ミニマルで美しいシルエットと機能性を両立し、盛夏から季節の変わり目まで大活躍する万能トップス。ワードローブを格上げする1枚として、注目度の高いアイテムです。

1枚で決まる、美シルエットタンク



アワワコールとRHC ロンハーマンが別注した本アイテムは、型からオリジナルで仕立てた特別な1枚。

肩まわりをすっきり見せるアメリカンスリーブに、カップ一体型の成型デザインが自然なバストラインを演出します。

アンダーゴムのないフリーカッティング仕様で、背中の段差も目立ちにくく、快適な着心地。ホワイトとブラックの2色展開で、コーデに悩まず着回し力も抜群です♡

レイヤードでも映える万能さ



盛夏は1枚で潔く、涼しく。秋口にはシャツやシアートップスのインナーとしても映えるこのタンクトップは、季節をまたいで頼れるアイテム。

ズレにくく、ノンワイヤーながら安心感のあるフィット感で、大人のリラックススタイルにもぴったりです。デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムは、インナー選びに妥協したくない女性にこそおすすめです。

カラー・サイズ・価格詳細



カップインアメリカンスリーブタンクトップ

価格：11,000円（税込）

カラー：ホワイト／ブラック（サイズ：M／L）

発売日：8月8日（金）より再発売

取扱店舗：RHC ロンハーマン各店／ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」／京都店「R」／公式オンラインストア

この夏、インナーで差をつけて



肌に心地よく、シルエットまで美しく見せてくれる「カップインアメリカンスリーブタンクトップ」は、夏の装いに自信を添えてくれる特別な1枚。

インナー選びで妥協したくない、そんな大人の女性にぴったりのアイテムです。RHC ロンハーマン×アワワコールの感度高めなコラボを、ぜひこの機会に取り入れてみてください。