※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫と同僚・芹の距離感に不信感を抱いた妻は、ついに離婚を申し出ます。昇進後、責任感から芹の私的な相談に応じていた夫でしたが、葉山から「危機管理が甘すぎる」と厳しく指摘されます。帰り道、夫は芹を送迎したあの日を思い返します。道中で立ち寄ったカフェで、彼女の予約したホテルが取れていないことが判明し、夫と同じホテルに宿泊することに。芹の部屋が偶然アップグレードされたこともあり、夫はその部屋を撮影して妻に送信します。その日の夜、飲み会から帰宅途中の夫は芹から着信があったことに気づき…。



■かけ直してみると…？■芹がとんでもないことを言い出して…!?■この数時間の間にいったい何が…!?地元の友人と飲んでいた夫のもとに、芹から着信が入ります。気になって折り返すと、不穏な言葉が返ってきたのです…！夫は動揺し、友人をタクシーに乗せると、急いで芹のもとへ向かいました。ついさっきまで楽しそうにしていたはずの芹に、何があったのでしょうか――。(スズ)