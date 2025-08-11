Amazonにて在庫一掃セールで低価格な4Gスマホ「Blackview WAVE 8」が37％OFFの1万2540円で販売中！期間は在庫切れまで【PR】
|Blackview Japanが4Gスマホ「Blackview WAVE 8」をAmazon.co.jpで在庫一掃セール！通常価格の37％OFFとなる12,540円
中国・深圳を拠点とするスマートフォン（スマホ）やタブレットなどを開発・販売しているメーカーのDoke Electronicの日本法人であるBlackview Japanは11日、アマゾンジャパンが運営している大手ECサイト「Amazon.co.jp」において低価格な4G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Blackview WAVE 8」（ https://amazon.co.jp/dp/B0DHZJFVDT ）を在庫一掃セールで特別価格にて販売するとお知らせしています。
Blackview WAVE 8は「Blackview」ブランドや「OSCAL」ブランドなどを展開するDoke Electronicの最新機種で、チップセット（SoC）にUnisoc製「T606」（オクタコアCPU「1.6GHz Arm Cortex-A75コア×2＋1.6GHz Arm Cortex-A55コア×6」、シングルコアGPU「650Hz Arm Mali-G57 MP1」）を搭載し、薄さ8.75mmとスタイリッシュでスリムなデザインで低価格ながらもしっかりと使えるエントリースマホです。
画面は上部中央に水滴型ノッチが配置されたアスペクト比9：20の縦長な約6.56インチHD+（720×1612ドット）IPS液晶ディスプレイ（約269ppi）を搭載し、明るさ450nitで色彩豊かな鮮明な画質が日常使用からエンターテインメントまで優れた視覚体験を実現しているほか、最大90Hzリフレッシュレートに対応してスクロールやゲームプレイ、動画視聴などのどんなシーンでも滑らかで快適な操作体験が提供され、さらにブルーライトフィルター機能によって目の健康を守る「ナイトライトモード」も搭載しているため、長時間使用しても目の負担を軽減します。
またノッチ部分には約800万画素CMOS／広角レンズのフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては本体右側面にある電源キーに指紋センサーも搭載されています。画面占有率は約81％に達しており、重さも約192gと快適な手持ち感を実現して持ちやすく、スタイリッシュな佇まいが優れたセンスを引き立てながらも持ち運びも一層便利に美しさと実用性を兼ね備えています。サイズは約163.2×75.16×8.75mm、本体色はブラックおよびパープル、ブルーの3色展開。
電池持ちも5000mAhバッテリー（取外不可）を搭載しており、1日中使える長時間の使用が可能で、最大10Wの高速充電機能で素早くバッテリーを回復され、長時間の使用でも電力を気にせず楽しめ、日常的な使用から外出先まで安心して利用できます。また背面にはSamsung製「ISOCELL 4H7」センサーを採用した約1300万画素CMOS／広角レンズのリアカメラが搭載されており、AI技術によるシーン認識が最適なカメラ設定を自動で選択しより鮮明でリアルな写真撮影を提供するということです。
主な仕様は4GB内蔵メモリー（RAM）および128GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット（最大2TB）、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、Wi-Fi 5（IEEE801.11a／b／g／n／ac準拠、2.4および5GHz）、Bluetooth 5.0、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou）、スマートKスピーカーなど。またRAMは内蔵ストレージを活用して最大8GBまで拡張でき、合計12GBで利用できます。OSにはAndroid 14をベースにした独自ユーザーインターフェース「Doke OS 4.0」をプリインストールしています。
またSIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応していますが、片方のスロットはmicroSDカードと共用となり、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。同梱品はBlackview WAVE 8本体のほか、ACアダプターおよびUSB Type-Cケーブル、ケース、取扱説明書。なお、Blackview WAVE 8は日本向けの各種認証（いわゆる「技適」）を取得し、オープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）となっています。
4G LTE: Band 1, 3, 7, 8, 20, 19, 40, 41, 38
3G W-CDMA: Band I, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
|製品名
|Blackview WAVE 8
|大きさ
|約163.2×75.16×8.75mm
|重さ
|約192g
|本体色
|ブラック、パープル、ブルー
|画面
|約6.56インチHD+（720×1612ドット）IPS液晶
|チップセット（SoC）
|Unisoc T606
|CPU
|オクタコアCPU「1.6GHz Arm Cortex-A75コア×2＋1.6GHz Arm Cortex-A55コア×6」
|GPU
|シングルコアGPU「650Hz Arm Mali-G57 MP1」
|内蔵メモリー（RAM）
|4GB
|内蔵ストレージ
|128GB
|外部ストレージ
|microSDXCカードスロット（最大2TB）
|電池容量
|5000mAh
|外部接続・充電端子
|USB Type-C端子
|リアカメラ
|約1300万画素CMOS／広角レンズ
|フロントカメラ
|約800万画素CMOS／広角レンズ
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）
|Bluetooth
|Version 5.0
|SIM
|nanoSIMカードスロット×2
（片方はmicroSDカードと共用）
|モバイル通信
|4G、3G、2G
|FeliCa／NFC
|ー／ー
|防水／防塵／耐衝撃
|ー／ー／ー
|OS
|Android 14
|メーカー
|Doke Electronic
記事執筆：memn0ck
