唯一殺せなかった男の孫から「友達」と言われ…。家族の絆がわからない死神の心に変化が？／少年の怪夢奇譚
『少年の怪夢奇譚』（夜市/KADOKAWA）第11回【全11回】
目覚めると何もない真っ暗闇にいた。自分の名前も、なぜここにいるのかもわからない…。そこに突然犬の面を被る謎の少年・小太郎が現れる。「僕は誰？」「ここはどこ？」「どうやったら元の世界に戻れる？」「なぜ小太郎は僕を助けてくれるの？」戸惑いながらも小太郎に手を引かれ、失われた記憶の欠片を探し出す。徐々に記憶を取り戻していき、最後に辿り着いた真実とは――!? 圧巻のフルカラーで書籍化された話題の和ホラーコミック『少年の怪夢奇譚』を、好評につき再掲載いたします！
