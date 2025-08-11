◆イースタン・リーグ 巨人７―１楽天（１１日・ジャイアンツタウン）

巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が、１、２軍を通じて今季初の猛打賞を記録した。

イースタン・楽天戦に「３番・中堅」で先発。初回１死三塁で右前へ先制打を運ぶと、２回２死一塁では左翼へ二塁打。さらに５回無死二塁でも中前安打を放って３安打とし、チームの勝利に貢献した。試合後はお立ち台に上がり、「ボールもしっかり見えていたし、チームの勝利に貢献できてよかった」と語った。

ヘルナンデスのヒーローインタビューは以下の通り。

―初回の先制打を振り返って。

「チャンスだったので、高めのボールをしっかりと芯に当てて、走者をかえすことだけを考えていました」

―２打席目は左翼への二塁打。

「甘い球を逆方向にと意識していたんですが、良い反応が出来てツーベースヒットにつながって良かったです」

―３打席目は低めをすくうような安打だった。

「つなげることを意識したんですけど、センター前にヒットになって本当に良かったです」

―今の状態はいかがですか。

「久しぶりの３安打なんですけど、今日はボールもしっかり見えていたし、チームの勝利に貢献できてよかったです」

―ファンへ向けて。

「毎日のように足を運んでいただいて、応援していただいて本当にありがとうございます。これからもチームの勝利の貢献できるように頑張っていきたい」