◆イースタン・リーグ 巨人７―１楽天（１１日・ジャイアンツタウン）

巨人の岡本和真内野手が左肘じん帯損傷から復帰後５戦目に臨み、初のフル出場を果たした。「４番・ＤＨ」でスタメン出場。２打数無安打２四死球だった。

１点を先制した直後の初回１死一塁で打席へ。辛島が投じた初球の真ん中高め１２２キロチェンジアップに反応して、二ゴロ併殺に倒れた。２打席目は５点リードの２回２死二、三塁で迎え、１ボールから辛島の外角１３５キロ直球をスイングして遊ゴロ。４点リードの５回無死一、三塁では四球を奪うと、７回２死では松井の直球が左腕付近をかすめる死球で出塁した。患部に近い部分に死球を受けたが「全然大丈夫です」と無事を強調。実戦での打席を重ねられたことが収穫となり、「良かったです」とうなずいた。

岡本は５月６日の阪神戦（東京Ｄ）で守備の際に走者と交錯して左肘を負傷。地道にリハビリを重ね、８月３日のイースタン・ロッテ戦で実戦復帰していた。９日のイースタン・日本ハム戦では打席で左腕を気にするそぶりを見せて、１打席で交代。状態が心配されていたが、１０日に通常通り打撃練習を行い、「大丈夫です」と語っていた。今後は守備にも就きながら、１軍復帰へのステップを踏んでいく。