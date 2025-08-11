Photo: aapsky/ Shutterstock.com

位置情報の鍵は、空ではなく地面にありました。

カーナビや目的地に向かうためのマップなど、日常で毎日のように使うGPS（などのGNSS/全球測位衛星システム）。 実は、その位置情報は改ざんされるリスクがあります。例えば、ロシアによりいまも続いているウクライナ侵攻では、航行中のドローンや飛行機のGPSが、妨害・改ざんされることがあります。

もちろん、GPSが妨害されてしまうと、目指していた目的地に辿り着くことができません。特に飛行機ではそのリスクは致命的。現在、妨害リスクに備えた信頼性の高いナビゲーションシステムが探し求められています。

地球の磁気を調べて位置特定

エアバスのシリコンバレー拠点にあるイノベーションセンター「Acubed」と、人工知能と量子技術に特化したGoogleのスピンアウト企業「SandboxAQ」が、GPSに代わる新たなナビゲーション技術「MagNav」を研究しています。

MagNavは、トースターほどの小さな装置を使い、地球の地殻にある特有の磁気的特徴を測定します。そのデータをAIが既存の磁気データと照合、現在地を割り出す...というしくみ。地磁気のわずかな変化を記録した地図とてらしあわせて、現在地を測定するんです。

GPS vs 地磁気センシング

GPSは地球を周回するたくさんの人工衛星からの電波をキャッチすることで、現在位置を測定します。しかし、地上からGPS信号と区別がつかない偽の電波を発信することで、測定を妨害・偽装することが可能です。

一方で、MagNavに関して、SandboxAQのCEO、ジャック・ヒダリー氏は以下のように述べています。

デバイスは完全にアナログであるため、妨害も偽装も不可能。従来のGPSのすべてを置き換えるものではないが、信頼性の高いバックアップとなり得るほか、GPSが偽装されているかどうかをパイロットが把握する助けにもなる。

GPSのように外部の信号に依存せず、デバイスが自ら得た情報のみで位置を特定します。その情報源は地球そのものの磁気なので、偽装はできないということです。

MagNavのテストが行われた飛行ルート。 Image: Acubed

Acubedは、MagNavを搭載した航空機を、アメリカ大陸を横断するコースで150時間以上飛行するという試験を行っています。飛行機におけるMagNavの精度（誤差）は最大で約3.7km。そのうち95％のケースでは1.8km、さらに64％のケースで550メートル以内にまでなるそうです。

衛星の助けがいらず自己完結しているので、仮にGPS信号が妨害されても使えるというのが大きな利点。 ただ、精度は衛星（数十メートル、状況によっては数センチ）に比べるとまだまだといったところですね。

SandboxAQのCEO、ジャック・ヒダリー氏は、「この技術が実際に機能することを証明するのが難関だった」と語っています。今後さらなるテストが必要になりますが、まずは防衛関連での利用を行ない、商用航空にも展開を広げる計画だということです。太陽の活動など、大きな磁気の変化も影響するということなので、さらなる精度向上には自然との闘いという課題もあります。

MagNavの技術はまだまだ研究・開発中で、私たちの手にいますぐ届くものでもありませんが、この先が楽しみな技術です。

地下やトンネル、ビルのすきまなど、GPSが機能しない環境ってけっこうあるので、そこでも現在地がわかるとしたらすごく心強いですね。地球上、ガジェット1つで居場所がわかるのなら、どこだって臆せず踏み出していけそうです。

