9人組グループ・超特急のシューヤさん（30）が11日、「超特急シューヤ1st写真集『TRENTE』発売記念イベント」に登場。メンバーに写真集を渡した際に起こった、驚きのエピソードを明かしました。

メンバーは既に写真集を見てくれたのか聞かれたシューヤさんは「昨日一緒の仕事だったので、タクちゃん（タクヤさん）には渡せなかったんですけど。他のメンバーには渡して、見てくれているんじゃないかなとは思うんですけど」と、回答。

続けて、「ただ！ ちょっと怒りポイントがありまして。ユーキとハルに」と語り始めた、シューヤさん。

写真集を渡そうとした際、ユーキさん（30）は待ち時間中で、寝ていたとのこと。シューヤさんは「“いつもありがとね”って、起こして渡したんですよ。（ユーキさんは）“うわぁ、ありがとう”って言って、裏表見て、ゆっくり置いてそのまま寝たので、後ろから引っぱたいてやろうかなと思った」と、明かしました。

また、最年少のハルさん（20）に渡した際は「（ハルさんは）“ありがとう”って見てて、“ちょっと待って！ サッカーゲーム始まる！”って言って、すぐ置いてサッカーゲームし始めて。そのうえ、帰り際に机に“何か置いてあるな”と思って、パッて見て中開いたらハルに渡したやつが置いてあって。あいつ置いて帰りました」と、メンバーのおっちょこちょいなエピソードを語りました。

そして、「怒りのLINEをしたら、本当に反省したLINEがボンって送られてきて、かわいいなと思いました」と、メンバー愛があふれた様子で話しました。