メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が、１１日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。

この日は、松陰寺が大物ミュージシャンの前で大失態を犯したことを回顧した。

松陰寺は、ロックバンド・ＧＬＡＹのリーダー・ＴＡＫＵＲＯに食事に招かれたことを回想。「ビックリした。この前、ＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯさんにご飯誘われて…。ＴＡＫＵＲＯさん家に行ったのよ」と振り返り、カズレーザも「すっごいすね！」と驚いた。

松陰寺は「俺がＧＬＡＹをめっちゃ好きやっていうのも前情報として（ＴＡＫＵＲＯに）入ってて」と述懐。松蔭寺は高校生のときにＧＬＡＹのコピーバンドをやっていたことも明かした。

「ＴＡＫＵＲＯさんの会社のスタッフの方が『ギターもやってるんでしょ？』って。『ちょっと弾いてよ』って」と回想。松蔭寺は、アーティスト本人を前に恐れ多いと思ったものの「一応、弾けるから。本当にＧＬＡＹが好きでコピーやってたっていうのを本人に伝えたかった。口だけじゃないぞ。ちゃんと弾けるんだぞっていうのを」と緊張しながらもＧＬＡＹのヒット曲をＴＡＫＵＲＯを前に何曲か演奏したという。

松蔭寺は「いろいろ弾いた。（ＴＡＫＵＲＯが）『今のは全部、ＨＩＳＡＳＨＩのパートだから分からないや…』って」と回想。カズレーザーは、松蔭寺の大失態に爆笑し、松蔭寺のファンだと言ってきた人物が松蔭寺の相方・シュウペイの持ちギャグ「シュウペイでーす！」を連呼してきたようなものだと突っ込んだ。

カズレーザーは「本人の前ではやっちゃいけないんですよ。これ。調子に乗ってたってことです」と爆笑しながら松蔭寺の失敗を指摘していた。