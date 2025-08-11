乗員乗客５２０人が犠牲になった１９８５年８月の日本航空ジャンボ機墜落事故から１２日で４０年となるのを前に、事故現場「御巣鷹の尾根」（群馬県上野村）の麓を流れる神流川で１１日、鎮魂の灯籠流しが行われた。

遺族らは事故が発生した午後６時５６分に合わせ、「見守っていて下さい」「みんな元気にしています」など亡き人への思いを記した灯籠約２００個を水面（みなも）に浮かべた。河原には明かりを並べ、「８・１２」の文字を作った。

宝塚歌劇団で活躍した吉田由美子さん（当時２４歳）の同期で俳優の黒木瞳さんは初めて参加した。吉田さんが亡くなったことを認めたくなくて今まで来ることができなかったというが、４０年の節目に訪れることを決めた。「やっと来られた。遅くなってごめんね。でも、来る勇気がなかった」と涙を拭い、川に灯籠を浮かべた。

父・昭司さん（当時５０歳）を亡くした神奈川県大和市の司書・若本千穂さん（６０）は２年ぶりに参加した。「家族みんなで頑張って生きているよ」。空から見守る父を思い、灯籠を流した。

昭司さんは仕事で家を空けることが多かったが、家族の会話を笑顔で見守る優しい人だった。１２日は尾根に登る予定で、「ここが父の居る場所。ここに来ることに意味がある」と静かに語った。

父・孝之さん（当時２９歳）を亡くした兵庫県芦屋市の会社員小沢秀明さん（３９）は、事故の約半年後に生まれた。灯籠には「もうすぐ４０歳です」「見守っていてください」と書いた。

３年前に長女が生まれ、父親になった。「生きていたらタバコはもうやめたかな、ビールはノンアルコールにしたかなと、（以前より）楽しい気持ちで父に思いをはせることが増えた」と心境の変化を語る。

遺族の高齢化も感じている。「事故を知らない世代に伝えていくのが自分たちの使命」と力を込め、日航に対し、「４０年で改めて気を引き締めて、もう事故が起こらないようにしてほしい」と語った。