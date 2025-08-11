「西武５−４楽天」（１１日、ベルーナドーム）

楽天が痛恨のサヨナラ負け。２点リードの九回を守護神・則本が締め切れず、延長十回は鈴木翔がサヨナラ打を浴びた。

２点リードで迎えた九回だった。則本が二塁・小深田の好守に救われて１死を奪うと、２者連続で四球を出して外崎には左前打。１死満塁のピンチを背負った。この場面で古賀悠に押し出し四球を出し、１点差とされると、代打・山村に犠飛を許して同点とされた。

さらに延長十回には鈴木翔が６球連続でボール球を投じるなど、２者連続で四球を出す乱調。その後、無死満塁から２死満塁までアウトを重ねたが、最後は外崎にサヨナラ打を浴びた。

九、十回で５四球と制球を乱しての敗戦。それでも試合後の三木監督は「彼らが頑張って勝った試合はいっぱいある。今日のことをまた生かして、チームのために頑張ってもらいたい」と信頼は揺るがず、一切を責めなかった。

則本は「やっちゃいけないことなので…。マウンドでちゃんと自分の力を出し切れなかったかなという感じです」と言葉を絞り出した。