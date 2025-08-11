

EXILE

4年5ヵ月ぶりに新曲をリリースするEXILEの公式TikTokアカウントが11日、開設された。

デビュー24周年の記念日である9月27日に、EXILE ATSUSHIの完全復活後初となる52枚目のシングル「Get-go!」をリリースするEXILE。この度開設されたTikTokには「Get-go!」の音源とともにメンバーのコメント映像も投稿され、TAKAHIROは「いよいよTikTok開設ということで、色々なEXILEの表情を皆さんにお届けできればと思います。是非皆さん楽しみにお待ちください。」とコメント。EXILEのこれまでのライブの数々の名シーンや、普段のリハーサルの様子、さらにプライベートも見られるTikTokになるとのこと。

突然のTikTok開設にファンからは「開設おめでとうございます。念願すぎて最高です！」「開設嬉しい！わちゃわちゃな姿沢山見れるの楽しみにしてます。」と喜びのコメント。また、普段からSNSを活用するメンバーへの期待や、ボーカルの踊る姿が見られるかもとの声も多数見られた。

新曲リリース、そして年末にはドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』も控えている。